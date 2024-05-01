Saraçhane eylemi sonlandırıldı, polis ablukası devam ediyor

1 Mayıs Tertip Komitesi Saraçhane’deki eylemi sonlandırdığını duyurdu. Duyuruyla işçilerin büyük bir kısmı Saraçhane’den ayrıldı. Tarihi Unkapanı kemerindeki polis ablukasıysa devam ediyor.

Fotoğraf: X

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB’nin oluşturduğu 1 Mayıs Tertip Komitesi Taksim’e yürümek için işçileri Saraçhane’ye çağırmıştı. CHP de İstanbulluları Taksim’e yürümek için Saraçhane’ye çağırmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Özel Saraçhane’ye gelerek çok kısa bir süre alanda kaldı.

İşçiler, polisin plastik mermi ve biber gazıyla müdahale ettiği sırada Özel ve İmamoğlu’nun alanda olmamasına tepki gösterdi.

Polisin baskıyı artırmasından sonra 1 Mayıs Tertip Komitesi, öğlen saatlerinde Saraçhane eylemini sonlandırdıklarını duyurdu. Duyuruyla işçilerin çoğu alandan ayrıldı.