Saraçhane davası: Altı genç için adli kontrol şartı kaldırıldı

FURKAN KARABAY

Saraçhane eylemlerinin devam ettiği günlerde, Vezneciler metrosunda gözaltına alınan yedi gençten altısı için adli kontrol şartı kaldırıldı.

Bir genç savunmasında “Nezarette hasta olduğu için burnu tıkanan ve sprey isteyen bir arkadaşımıza polis biber gazı gösterdi” dedi.

Fotoğraf: Furkan Karabay / Diken

Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaların ardından başlayan Saraçhane eylemlerine katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan gençlerin duruşmaları devam ediyor.

Yedi kişi hakkında ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ suçlamasıyla açılan dava, İstanbul 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Beş genç tutuksuz yargılanırken, iki kişi de 22 gün tutuklu kaldıktan serbest bırakılmıştı.

Bugünkü duruşmada sanık avukatlarının beraat talepleri reddedildi.

‘İftar için gittiğim yerde tekme tokat gözaltına alındım’

Savunmasına geçilen bir genç, iftar için Saraçhaneye yakın bölgede olduğunu söyledi.

Genç, “Evime dönerken Vezneciler metrosuna yürüdüğüm sırada sokak arasında polis beni tekme tokat gözaltına aldı, hakaret ettiler. Gözaltı sürecinde de kötü muamele gördüm. Herhangi bir slogan atmadım, döviz taşımadım” dedi.

Genç, cerrahi maskeli bir kişinin fotoğrafı gösterilmesi üzerine şunu söyledi: “Emniyette de bunu göstermişlerdi. Bu kişi ben değilim. İftara geldiğim için yüzümü kapatma gereği duymadım.”

‘Kötü muamele gördü’

Gencin avukatı, müvekkilinin uzun süre ters kelepçeyle gözaltında tutulduğunu, polis tarafından kötü muamele gördüğünü ifade etti. Müvekkilinin protestolara katılmadığını söyleyen avukat, “Katılsa bile anayasal hakkını kullanmış olacaktı. Beraat talep ediyoruz” dedi.

‘Türk bayrağıyla ağzımı kapatmaya çalıştım’

26 Mart’ta iftar yemeğine katıldığını söyleyen bir başka genç, “İftar yemeğinden çıktıktan sonra eylemcilerle polis arasında çatışma gördüm. Alanı terk ederken ablukaya kaldık” dedi.

Herhangi bir slogan atmadığını ve döviz taşımadığını söyleyen genç, devamında şunları anlattı: “Bozdoğan Kemeri altında alındığımız tutanağa geçirilmiş ama Vezneciler’e giderken gözaltına alındım. Biber gazından korunmak için de yerde bulunan Türk bayrağıyla ağzımı kapatmaya çalıştım. Bu sırada polis gelip gözaltına aldı.”

Gencin avukatıysa müvekkilinin saatlerce ters kelepçeli şekilde gözaltında bekletildiğini, sorumlu polislerin işkence suçunu işlediklerini öne sürdü.

‘Burun spreyi isteyen arkadaşımıza biber gazı gösterdi’

Vezneciler metrosuna giderken gözaltına alındığını söyleyen bir diğer genç şunları dedi: “Kafamdan tutularak duvara vuruldum. Gözaltındayken kötü muamele gördük. Nezarette hasta olduğu için burnu tıkanan ve sprey isteyen bir arkadaşımıza polis biber gazı gösterdi.”

Gencin avukatı, müvekkilinin evine giderken Vezneciler metrosu civarında gözaltına alındığını söyledi.

Dördüncü sanık genç iftar sonrası Vezneciler metro durağında merdivenlerden inerken gözaltına alındığını belirtti. Gözaltında kötü muamele gördüğünü ve kalp ritim bozukluğu olduğunu söyleyen genç, herhangi bir eyleme katılmadığını, slogan atmadığını söyledi.

Gencin avukatı, dosyaya sunulan ve müvekkilinin bulunmadığı görüntüyle ilgili “Kolluk hangi yasal izinle görüntülere ulaşmıştır ve görüntülerin kaynağı nedir?” diye sordu.

Ardından savunma yapan bir başka genç gözaltına alındığı akşam, iş çıkışı arkadaşlarıyla iftar yemeğinde olduğunu ifade etti. Genç, Vezneciler Metro girişinde gözaltına alındını söyledi.

‘Açıklamaları takip etmek istemiştim’

Altıncı sanıksa siyasilerin açıklamalarını yakından takip etmek için Saraçhane’ye gittiğini söyledi. Slogan atmadığını ve pankart taşımadığını söyleyen genç Vezneciler metrosunun merdivenlerinde gözaltına alındığını anlattı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen genç, beraatini talep etti.

Avukatlar, yedinci sanığın davadan haberi olmadığını, tebligat ulaşmadığını ve şehir dışında olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılamadığını söyledi.

Yurt dışı çıkış yasakları kaldırıldı

Savcılık, dosyadaki görüntülerin incelenip rapor hazırlanması için bilirkişiye gönderilmesini, duruşmaya katılan bir kişi hariç altı gencin adli kontrollerin kaldırılmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, görüntüler için bilirkişi raporu alınmasına, duruşmaya katılan altı gencin yurt dışı çıkış yasaklarının kaldırılmasına hükmetti. Duruşma 2 Ekim’e ertelendi.



