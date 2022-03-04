Şant Manukyan: Batı finansal olarak kazanmış olsa da bu bir Pirus zaferi olabilir

Bütün bu olan biten Batı’nın finansal piyasaların anahtarını nasıl elinde tuttuğunu gösteridi. Ve bu durumu dikkatle izleyen bir ülke olduğu kesin: Çin. Nitekim büyük bir kırılma anı yaşıyoruz. Batı finansal olarak kazanmış olsa da bu bir Pirus Zaferi olabilir.
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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin sekizinci gününde öne çıkan gelişmeler
Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor.
Her şeyi değiştirip çok şeyi değiştirememek bir ihtimal mi? Kuşkusuz öyle! (2)
Mutabakatı tek bir cümleyle tanımlamak istesem, şöyle derdim: Liberal anayasacılığın terminolojisiyle hazırlanmış, ancak belli başlı yaşamsal konularda ‘liberallikten’ de ürkmüş, metne başlarken eleştirdiği 1961 Anayasası’ndaki klasik parlamenter sistemi benimsemiş, her kesimin kabul edebileceği ilkelere de yer veren, temel hak ve özgürlükler konusunda olabildiğince genel ifadeler sarf eden sütten ağzı yanmışların hazırladığı bir metin.
Vatandaşın döviz hesabı arttı, şirketler yine satışta
Yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları geçen hafta 156 milyon dolar azalarak 215,8 milyon dolar oldu. 25 Şubat’la biten hafta itibariyle vatandaşın döviz hesapları arttı, şirketlerse azalttı.
TTB: Tedbirlerin kaldırılması, daha fazla hastalık ve ölümün habercisi
TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, pandemi önlemlerinin kaldırılmasına kararlarının daha fazla hastalık ve ölümün habercisi olduğunu söyledi.
Merkez Bankası rezervleri düştü: Swap hariç net rezerv eksi 42,9 milyar dolarda
Merkez Bankası (MB) rezervleri 25 Şubat haftasında geriledi.