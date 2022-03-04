Şant Manukyan: Batı finansal olarak kazanmış olsa da bu bir Pirus zaferi olabilir

Bütün bu olan biten Batı’nın finansal piyasaların anahtarını nasıl elinde tuttuğunu gösteridi. Ve bu durumu dikkatle izleyen bir ülke olduğu kesin: Çin. Nitekim büyük bir kırılma anı yaşıyoruz. Batı finansal olarak kazanmış olsa da bu bir Pirus Zaferi olabilir.

Şant Manukyan’ın yazısı