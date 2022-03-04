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Yaramazlara biraz batar!

Şant Manukyan: Batı finansal olarak kazanmış olsa da bu bir Pirus zaferi olabilir

Bütün bu olan biten Batı’nın finansal piyasaların anahtarını nasıl elinde tuttuğunu gösteridi. Ve bu durumu dikkatle izleyen bir ülke olduğu kesin: Çin. Nitekim büyük bir kırılma anı yaşıyoruz. Batı finansal olarak kazanmış olsa da bu bir Pirus Zaferi olabilir.

Şant Manukyan’ın yazısı


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Her şeyi değiştirip çok şeyi değiştirememek bir ihtimal mi? Kuşkusuz öyle! (2)

Mutabakatı tek bir cümleyle tanımlamak istesem, şöyle derdim: Liberal anayasacılığın terminolojisiyle hazırlanmış, ancak belli başlı yaşamsal konularda ‘liberallikten’ de ürkmüş, metne başlarken eleştirdiği 1961 Anayasası’ndaki klasik parlamenter sistemi benimsemiş, her kesimin kabul edebileceği ilkelere de yer veren, temel hak ve özgürlükler konusunda olabildiğince genel ifadeler sarf eden sütten ağzı yanmışların hazırladığı bir metin.