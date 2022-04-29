Şanlıurfa’da ‘şeriat’ çağrısına soruşturma

Şanlıurfa’nın Balıklıgöl ilçesinde İsrail’i protesto etmek için toplanan bir grubun siyah ‘tevhid bayraklı’ şeriat çağrısı hakkında valilik soruşturma başlattı.

Fotoğraf: Twitter

İki gün önce toplanan grubun çağrısının yer aldığı video sosyal medyada infial yarattı.

Valiliğin açıklaması şöyle: “27.04.2022 Çarşamba günü Balıklıgöl Platosunda bulunan Dergah Camiinde kılınan teravih namazı çıkışında yaklaşık 200 kişiden oluşan bir grup tarafından 21.30-21.50 saatleri arasında İsrail’i kınama amacıyla basın açıklaması yapılmış ve okunan duaların ardından, topluluğun emniyet güçlerimizin uyarıları üzerine dağılmaları sağlanmıştır. Basın açıklaması sırasında meydana geldiği iddia edilen ve sosyal medya platformlarında dile getirilen hususlarla ilgili başlatılan adli tahkikat devam etmektedir.”