‘Sanem’ olmak isteyen Turgay bir türlü derdini anlatamadı, imdada AYM yetişti

ALTAN SANCAR

Anayasa Mahkemesi (AYM) isim değişikliği talebi reddedilen Turgay Karaca’nın hak ihlaline uğradığı tespitini yaptı. Karaca’nın, cinsiyet değişimi davası açmadan almak istediği ‘Sanem Özel’ adını kullanmasının önünde engel olmadığına hükmedildi.

Mahkeme üyesi Engin Yıldırım: “Toplumun hukuki ve biyolojik cinsiyetleri örtüşmeyen kişilerden rahatsızlık duyması trans kişilerin cinsiyet kimliğinin ve vücut bütünlüğünün hiçe sayılmasını gerekli kılmaz.”

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İzmir’de yaşayan Turgay Karaca adlı yurttaş, 2017 yılında Bergama Nüfus Müdürlüğü’ne karşı Bergama 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde isim değişikliği davası açtı. Dava dilekçesinde küçüklüğünden beri kendisini kadın olarak hissettiğini ve yaşı büyüdükçe de yaşantısını, giyim tarzını buna göre sürdürdüğünü, maddi imkânsızlıklar sebebiyle de cinsiyet değiştirme ameliyatı olamadığını dile getirdi. Ayrıca 10 yılı aşkın süredir cinsel yönelimine uygun benimsediği bir Sanem Özel ismini kullandığını, çevresinde de bu isimle bilindiğini söyledi.

İstinaf Mahkemesi: Kamu düzeni bozulur

Mahkemenin talebiyle mahallede inceleme yapan polis ekipleri başvuru gerekçesini doğrulayan bulgular elde etti. Ancak mahkeme bulgulara rağmen 2018 tarihinde davanın reddine karar verdi. Gerekçe olarak nüfus kaydında erkek görünen başvurucunun, kadın ismi kullanabilmesi için öncelikle cinsiyet değişikliği davası açması ve bu davanın sonucunu beklemesi gerektiği gösterildi.

Karar üzerine, 2018 yılı içinde başvuru yapılan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi de davanın reddine karar verdi. Daire, nüfus davalarının kamu düzeniyle ilgili olduğunu, talebin kabulü hâlinde kamu düzeninde karışıklık olabileceği ve erkek birinin isminin Sanem olarak değiştirilmesini kabul etmenin hukuken mümkün olmadığına vurgu yaptı. Mahkeme ayrıca Karaca’nın çevresinde Sanem Özel olarak tanınmasının yeterli bir gerekçe olmadığına hükmetti.

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AYM: Özel hayata saygı talebi haktır

Yerel ve üst mahkemeden sonuç alamayan Karaca, başvurusunu 2018 yılının ekim ayında AYM’ye taşıdı. Yüksek mahkeme, üç yıl sonra verdiği kararla Karaca’nın hak ihlaline uğradığı tespitini yaptı.

Mahkeme, kararında Türkiye Cumhuriyet Anayasası’nın 20’nci maddesinde yer alan “Herkes, özel hayatına … saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir…” ibaresine atıf yaptı ve isim üzerinde değişiklik ve düzeltme yapılmasını isteme hakkının bu maddeyle ilgili olduğuna hükmetti.

Kararda devletin pozitif görevlerini hatırlatılarak, “İsim üzerinde belirli koşullar altında değişiklikler yapılabilmesinin bireylerin özel hayatlarının bir unsuru olan kimliğin belirlenmesi açısından bir gereklilik olduğu hususu göz ardı edilmemelidir” dendi.

Yerel mahkemenin ve istinafın cinsiyet değişikliği davasının açılmış olması şartı gerekçesini de değerlendiren AYM, 4271 Sayılı Kanun’un 27’nci maddesinin cinsiyet değişikliği davasının açılmış olmasını bir şart olarak koşmadığına dikkat çekti.

‘Kamu düzeni bozulmaz’

AYM, istinaf mahkemesinin ‘kamu düzeninde karışıklık olabileceği’ görüşünü de şöyle değerlendirdi: “Yaygın toplumsal kabullerle erkek ismi veya kadın ismi olduğu değerlendirilen isimlerin farklı cinsiyetler tarafından kullanılabildiği hatta bazı isimlerin kadın veya erkek cinsiyetine atfedilemeyecek nitelik arz ederek her iki cins tarafından da kullanılabildiği gözlemlenebilmektedir. Mahkemenin bu kapsamda yaptığı yorum isim değişikliğinin kabul edilmesinin yolunu başvurucu açısından tamamen kapatmakta ve bu hakkın tanınmasını anlamsız hâle getirmektedir. Dolayısıyla kamu düzeni bağlamında karışıklık çıkma endişesi başvurucunun isim değişikliği talebinin reddedilmesi bakımından ilgili ve yeterli bir gerekçe olarak kabul edilemez.”

İstanbul Sözleşmesi’ne atıf

Mahkeme kararında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Türkiye’nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi’ne de atıf yapılarak toplumsal cinsiyet kimliğinin de ayrımcılık yasağı kapsamında olduğuna dikkat çekildi.

Hakimin ek gerekçesi: Cinsiyet kimliği hiçe sayılamaz

Mahkeme üyesi Engin Yıldırım karara sunduğu ek gerekçede şunları kaydetti: “Kişinin kendi cinsiyet kimliğini belirleme hakkıyla toplumun ve hukukun o kişinin cinsiyetiyle ilgili algısının dengelenmesi gereklidir. Ancak bu yapılırken toplumun hukuki ve biyolojik cinsiyetleri örtüşmeyen kişilerden rahatsızlık duyması trans kişilerin cinsiyet kimliğinin ve vücut bütünlüğünün hiçe sayılmasını gerekli kılmaz. Öyleyse, bu kişiler yönünden getirilen sınırlama ile ulaşılmak istenen amaç arasında makul bir dengenin kurulduğundan söz etmek de mümkün değildir.”

Mahkeme gerekçeler sonucunda Karaca’nın, özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Ayrıca kararının bir örneğinin yeniden yargılama için yerel mahkemeye gönderilmesine ve Karaca’nın tazminat talebinin reddine karar verdi.