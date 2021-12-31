Sanayi odası başkanı: Anadolu’da birçok şirket ‘teknik iflas’ riskiyle karşı karşıya

Denizli Sanayi Odası Başkanı (DSO) Müjdat Keçeci, kur artışları nedeniyle Anadolu’da birçok şirketin ‘teknik iflas’ riskiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı maddesinde bir şirket sermayesinin üçte ikisini kaybetmiş olursa yönetim kurulu tarafından asliye hukuk mahkemesine müracaat edilerek, şirketin teknik iflasının istenmesi zorunluluğuna işaret ediliyor. Şu anda Anadolu’da pek çok döviz borçlusu işletmenin bu durumda olduğu belirtiliyor.

Dünya’dan Osman Nuri Boyacı’ya konuşan Keçeci, sorunun çözümü için acil bir çaba istediklerini belirtti.

Şirketlerin bilançolardaki yabancı para cinsinden borçların 2018 yılından bu yana yaşanan kur artışları nedeniyle sürekli büyüdüğüne ve Türk Lirası cinsinden büyük meblağlara ulaştığına dikkat çeken Keçeci, şunları söyledi: “Bu borçlar nedeniyle bilançolarımızdaki yük şirket sermayelerini etkileyerek zaten küçük olan sermayenin de yok olmasına sebep olmaktadır. Bakanlık teftiş elemanları şirketleri incelerken bu maddeyi göz önünde aldıklarında yönetim kurulu üyelerini hukuki ve cezai sorumluluklarla mahkemelere sevk etmektedirler.

Bugün ülkemizde yaşadığımız yüksek düzeydeki kur artışları nedeniyle şirketlerimizin büyük çoğunluğunun bu durumda oldukları, yani teknik iflasla karşı karşıya olduklarını görmekteyiz. Bu durum nedeniyle halen istihdam yaratan, ihracat yapan, hatta yatırımlarını gerçekleştirmekte olan şirketlerimizin çalışmaları sonlandırılmakta ve hem şirketin yöneticileri sorumluluk altına girmekte hem de şirket yok olmaktadır. Bu ise bugünkü ortamda katlanamayacağımız bir durumdur.”