Sanal gerçek: Oyun motorunda ‘yeniden’ yapılan istasyonun videosunu görmelisiniz

Epic Games’in geliştirdiği yeni nesil grafik motoru Unreal Engine 5, gerçeklik algımızı yerle bir ediyor. Oyunseverlerin yakından takip ettiği Unreal Engine 5, YouTube’dan yayınlanan bir videoyla tüm dünyanın gündemine oturdu.

İlk başta Japonya’daki Etchū-Daimon tren istasyonundan çekildiği düşünülen videoyu 3D sanatçısı Lorenzo Drago’nun Unreal Engine 5’i kullanarak oluşturduğu ortaya çıktı. Drago’nun hazırladığı videodaki detaylar, gerçeği sanaldan ayırt etmekte zorlanan izleyicileri büyüledi.

Sanatçı, videodaki tüm modelleme, doku, ışık ve animasyonu bizzat hazırlayarak istasyonu sıfırdan tasarladığını, sadece bazı yerlerde fotoğraflardan faydalandığını açıkladı. “Bu projeyle fotogerçekçiliğe mümkün olduğunca yaklaşmak istedim” dedi.

Unreal Engine 5, 2021’in sonunda The Matrix Awakens teknoloji demosunda kullanılan görüntülerin gerçekçiliğiyle de gündeme gelmişti.

Epic Games, grafik motorunu nisan başında tüm kulanıcılara açmıştı.