Samsun'da işçiler yedikleri tavuktan zehirlendi: 213 kişi hastaneye başvurdu

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde 213 çalışan yedikleri tavuktan zehirlendi.

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İlçede faaliyet gösteren 11 firma ve fabrikaya yemek hizmeti veren şirketin dün öğle saatlerinde servis ettiği tavuktan yiyen 213 kişi istifra ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu.

İl tarım ve orman müdürlüğü yetkilileri, yemek firmasından incelenmek üzere numune aldı.

Yemek firmasının yetkilisi, aşçı ve gıda mühendisi ifadesi alınmak üzere Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İşçilerin hayati tehlikesi bulunmuyor fakat hastanelere başvuranların sayısının artabileceği tahmin ediliyor.