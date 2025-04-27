Samsun'da akaryakıt istasyonuna kaya düştü: Yaralılar var

Samsun’da toprak kayması sonucu bir akaryakıt istasyonundaki aracın üzerine kaya düştü. İlk belirlemelere göre bir kişi kurtarıldı, üç kişi enkazda aranıyor.

Fotoğraflar: AA

Canik ilçesindeki Samsun-Ordu yolunda dağdan kopan toprak ve dev kaya parçaları, yol kenarında bir AVM’nin yanındaki akaryakıt istasyonunun araç yıkama kısmına düştü.

Toprak altında kalan araçtan bir kadın yaralı kurtarıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, “Araçta dört kişi olduğunu değerlendiriyoruz. Bir vatandaşımızı yaralı olarak aldık, hastaneye gönderildi. Araçta üç kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kadının eşi ve çocukları için kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu:

“Arama kurtarma çalışmaları sonucu ilk belirlemelere göre göçük altında kalan Ç.K. bilinci açık şekilde kurtarılmıştır. Eşi A.K. ve 2 çocuğumuzun kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Valimiz olay yerindedir. Vatandaşımızı ve yavrularımızı sağ salim kurtarmak için çalışmalarımız devam etmektedir.”