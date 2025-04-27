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Yaramazlara biraz batar!

Samsun'da akaryakıt istasyonuna kaya düştü: Yaralılar var

Samsun’un toprak kayması sonucu bir akaryakıt istasyonundaki aracın üzerine kaya düştü. İlk belirlemelere göre bir kişi kurtarıldı, üç kişi aranıyor.

Fotoğraf: AA

Canik ilçesinde Samsun-Ordu yolunda meydana geldi. Dağdan kopan toprak ve dev kaya parçaları, yol kenarında bir AVM’nin yanındaki akaryakıt istasyonunun araç yıkama kısmına düştü.


Araçtan bir kadın yaralı kurtarıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, araçta üç kişi daha olduğunu bildirdi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, “Araçta dört kişi olduğunu değerlendiriyoruz. Bir vatandaşımızı yaralı olarak aldık, hastaneye gönderildi. Araçta üç kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor” dedi.

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