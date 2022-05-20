Samsun’da 19 adet anahtarlık şeklinde suikast tabancası ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği operasyonda, bir kişinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 19 adet anahtarlık şeklinde suikast tabancası ele geçirildi.

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ekipleri V.A.’nın İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı.

Takibe alınan şüpheli, seyahat ettiği otobüsten indikten sonra Samsun Otogarı’nda yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 19 adet anahtarlık şeklinde ve çalışır vaziyette suikast tabancası ele geçirildi.

Soruşturma devam ediyor.