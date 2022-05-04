Şampiyonluk kutlayan İmamoğlu, sunucuyu düzeltti: 38 sene sonra yeniden yaşadım

Bayram içim memleketi Trabzon’a giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ”Bugün Trabzon başka bir güzel. 38 sene sonra yine Trabzonspor’un şampiyonluğu yaşadım” dedi.

Fotoğraf: ANKA

Aynı zamanda Trabzonspor’un eski yöneticisi olan İmamoğlu, Fenerbahçe’ye yönelik şike operasyonu döneminde süreci destekleyen açıklamalar yapmıştı. Trabzonspor’un sitesinde 2011 senesinde şampiyonluk yaşandığı yaşanıyor.

Şike davası

Fenerbahçe Spor Kulübü’ne şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunun ardından 3 Temmuz 2011’de şike operasyonu başlatılmıştı.

Aziz Yıldırım ve yöneticiler dönemin özel yetkili İstanbul savcısı, ‘FETÖ’den aranan Zekeriya Öz’ün talimatıyla başlayan soruşturma sonrasında hapis cezası almış, bu cezalar da Yargıtay tarafından onanmıştı.

Fenerbahçe’nin 2010-2011 sezonunda şampiyon olmasının ardından açılan davada mahkum edilen Yıldırım, kendisine ve kulübüne kumpas kurulduğunu iddia ederek, 21 Nisan 2014’te yeniden yargılanma talebiyle başvurmuştu. Savcı Abdullah Mirza Coşkun, ‘infazın durdurulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını‘ istemişti. İstanbul 13′üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Coşkun’un talebini 23 Haziran 2015’te kabul etmişti.

İstanbul 13′üncü Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılama sonunda, Yıldırım ve 36 sanığın, ‘şike yapmak‘ ve ‘örgüt kurmak‘ suçlamasından beraatine karar vermişti. Böylece 3 Temmuz 2011’de başlayan dava, Fenerbahçe’nin 2010-11 sezonunda şike yapmadığı kararıyla sonuçlanmıştı.

İmamoğlu: 38 sonra gelen şampiyonluk

Halk TV ‘Görkemli Hatıralar’ programına katılan İmamoğlu, sunucu Serhan Asker’in “10 sene sonra şampiyonluk yaşadınız” ifadesine ”O takımda oynamak isteyen birisi olarak 38 sene sonra Trabzonspor’un şampiyonluğunu yaşadım” yanıtını verdi.