Şampiyonluk için son 90 dakika

Süper Lig’in son haftasında üç takımın da matematiksel olarak şampiyonluk şansı bulunuyor.

Fotoğraflar: AA

Ligin 42’nci haftasına lider Beşiktaş ve ikinci sıradaki Galatasaray 81, üçüncü sıradaki Fenerbahçe ise 79 puanla girdi.

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Beşiktaş, genel averajda daha önde. İlk iki sıradaki takımların her ikisi de kazanırsa şampiyonluk için genel averaja bakılacak. Eğer biri puan kaybederse, diğerinin kazanması yetecek.

Fenerbahçe ise şampiyon olabilmek için maçını kazanıp rakiplerinin yenilmesini bekleyecek.

Beşiktaş deplasmanda Göztepe, Galatasaray kendi evinde Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ise deplasmanda Kayserispor’la karşılaşıyor. Tüm maçlar saat 20:30’da.