Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Inter

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final eşleşmesinin rövanşında Inter uzatmalar sonunda Barcelona’yı 4-3 yenerek finale çıktı.

Fotoğraf: @Inter_en / X

Yarı finalin ilk maçında iki takım 3-3 berabere kalmıştı. Inter 2-0 öne geçmiş, Barcelona 15 dakikada iki gol bularak ilk yarıda eşitliği sağlamıştı. Karşılaşmanın ikinci yarısında bir kez daha öne geçen Inter’e Barcelona bir dakika sonra yanıt vermiş, karşılaşma 3-3 tamamlanmıştı.

İki takım rövanş mücadelesinde Inter’in sahasında karşılaştı.

Karşılaşmanın 21’inci dakikasında mavi-siyahlılar Lautaro Martinez’le 1-0 öne geçti.

45+1’inci dakikada Inter Cubarsi’nin yaptığı faul sonrası penaltı kazandı. Hakan Çalhanoğlu penaltıda topu ağlara gönderdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU! HARİKA BİR VURUŞLA FARKI 2’YE ÇIKARDI! 🎯 pic.twitter.com/Xl51Ds2rgj — TRT Spor (@trtspor) May 6, 2025

İlk yarı İtalyan ekibinin 2-0’lık üstünlüğüyle kapandı.

54’üncü dakikada Barcelona’da Eric Garcia ceza sahası içinde müsait pozisyonda tek vuruşla takımı adına farkı bire indirdi.

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Barcelona altı dakika sonra Dani Olmo’nun kafa vuruşuyla skoru 2-2’ye getirdi.

DANI OLMO!! UÇARAK VURDU KAFAYI! BARCELONA YİNE GERİ DÖNDÜ!! 🔥🔥 pic.twitter.com/rfURurjaBe — TRT Spor (@trtspor) May 6, 2025

88’inci dakikada ceza sahası çaprazından ilk şutunda kaleci Sommer’i geçemeyen Raphinha dönen topu tamamlayarak takımını 3-2 öne geçirdi.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Interli defans oyuncusu Acerbi hücuma katıldığı pozisyonda golü buldu ve skoru 3-3’e getirdi.

ACERBI!!!! İNANILMAZ İKONİK DESTANSI BİR EŞLEŞME!! YİNE AYNI SENARYO 3-3 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/KKJ5ancVmR — TRT Spor (@trtspor) May 6, 2025

Normal süresi 3-3 tamamlanan maç uzatmalara gitti.

99’uncu dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Frattesi Inter’i yeniden öne geçirdi.

DANI OLMO!! UÇARAK VURDU KAFAYI! BARCELONA YİNE GERİ DÖNDÜ!! 🔥🔥 pic.twitter.com/rfURurjaBe — TRT Spor (@trtspor) May 6, 2025

Maç 4-3 tamamlanırken Inter finale yükseldi.

Inter’in rakibi Paris Saint-Germain-Arsenal eşleşmesinin galibi olacak. Paris ekibi ilk maçta Arsenal’ı deplasmanda 1-0 yenmişti.