Şampiyonlar Ligi tarihinin ‘en yaşlı’ rekorları

Anadolu Ajansı UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı oyuncuları, golcüleri, finalistleri ve kazananları derledi.
Derlemeye göre ‘en yaşlı rekorları’ şöyle:
Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en yaşlı futbolcu
- Pepe (40 yıl 254 gün), 7 Kasım 2023 (Porto-Antwerp)
En yaşlı şampiyon
- Paolo Maldini (38 yıl 331 gün), 23 Mayıs 2007 (Milan-Liverpool)
En yaşlı finalist
- E. Van der Sar (40 yıl 211 gün), 28 Mayıs 2011 (Manchester United-Barcelona)
En yaşlı oyuncular
- M. Ballotta (43 yıl 252 gün), 11 Aralık 2007 (Lazio)
- G. Buffon (42 yıl 315 gün), 2 Aralık 2020 (Juventus)
- O. Shovkovskiy (41 yıl 255 gün), 13 Eylül 2016 (Dinamo Kiev)
- M. Schwarzer (41 yıl 206 gün), 30 Nisan 2014 (Chealsea)
- A. Mcgregor (40 yıl 274 gün), 1 Kasım 2022 (Rangers)