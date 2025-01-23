Salih Uyan: Moda kavramlarla örülmüş sanal bir dünyada herkes birbirini kandırıyor

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Moda kavramlarla örülmüş sanal bir dünyada herkes sanki birbirini kandırıyor. İnsanlığın ortalamasını alan bir algoritma, öz geçmişler üzerinden herkesi kategorilere ayırıyor.

Sertifika sayacı attıkça listeler değişiyor. Kravat, laptop ve kahve üçgeninde kurulan sanal hayatlardan buram buram yapaylık kokusu geliyor.

Evindeki musluğu tamir edemeyen adamlar, iklim değişikliğiyle ilgili tez yazıyor. Komşularının ismini bilmeyen kişiler, iletişim eğitimi veriyor. İş yerinde herkesle kavgalı olan tipler, çatışma teorilerini analiz edip çıkarım yapıyor.

Yani bütün insani değerleri geçim derdine sürükleyen bir kariyer enflasyonu, insanlık tarihinin en sevimsiz dönemine damgasını vuruyor.

Bence iş dünyasının en büyük problemi samimiyetten ve gerçekçilikten giderek uzaklaşıyor olması. Öz geçmişe satır eklemek için girişilen mesleki gelişim ve uzmanlaşma çabaları, asıl hikâyeyi bize unutturuyor. Hayatla aramıza giren araç gereçler arttıkça, insan bölünerek azalıyor.

Salih Uyan’ın yazısı