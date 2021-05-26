Salgında 938 özel okul kapandı

Covid-19 salgınının etkili olduğu 2020 ve 2021’de 938 özel okul kapandı.

Fotoğraf: DHA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün soru önergesine verdiği yanıta göre, bu dönemde 882 özel okul ise devredildi.

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Kapanan özel okullarda 37 bin 850 öğrenci bulunurken, öğretmen sayısı 4 bin 940’tı. Devredilen özel okullarda ise 95 bin 580 öğrenci ile 11 bin 331 öğretmen bulunuyor.

Kapanan özel okullardan 14 bin 652 öğrenci, devredilen özel okullardan ise 35 bin 302 öğrenci devlet okullarına geçti.