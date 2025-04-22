'Şaka değil', AKP'nin ihraç gerekçesi: İnsan hakları ve hukuka aykırılık

AKP’den ihraç edilen eski vekil Hüseyin Kocabıyık, kararın gerekçesini “Siyasi tarihimizin en büyük esprisi” olarak tanımladı.

Hüseyin Kocabıyık… Fotoğraf: AA

Kocabıyık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘terör’ ve ‘yolsuzluk’ iddiasıyla başlatılan soruşturmalardaki gözaltılar sonrası X’ten (19 Mart’ta) şöyle yazmıştı: “Recep Tayyip Erdoğan… Geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!”

Eski AKP’li vekil paylaşımın ardından disipline sevk edilmiş, 11 Nisan’da da partiden ihraç edilmişti.

Kocabıyık bugün X‘ten AKP’nin karara ilişkin tebligatını paylaştı ve şöyle yazdı:

“AK Parti siyasi tarihimizin en büyük esprisini yaptı. Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta beni partiden ihraç ettiler.

Gönderdikleri tebligatta ihraç gerekçesi aynen şöyle belirtilmiş: ‘Partinin tüzük ve programına, demokrasi, insan hakları ve hukukun evrensel temel kural ve normlarına aykırı faaliyetlere katılmak, destek olmak yahut bizzat aykırı eylem ve işlemlerde bulunmak’.

Bu şaka değil, AK Parti beni demokrasi, hukuk ve insan haklarına aykırı eylemlerimden dolayı ihraç etmiş. Siyasi mizaha katkılarından dolayı bu arkadaşlara teşekkür ederiz ama ciddiyet ne olacak?”

Kocabıyık, 25 ve 26’ncı dönem İzmir milletvekiliydi.









