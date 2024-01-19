Sahte zeytinyağı operasyonu: 11 ton ele geçirildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ‘mertçe cinayet’ söylemiyle ne demek istediğini açıkladı: “Türkiye’de yaşayan insanlar Hrant Dink’te olduğu gibi sırtından vurulabiliyorsa, failleri de serbest kalabiliyorsa dolayısıyla namertlik kol geziyor demektir.”