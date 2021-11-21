‘Sahte kargocu’yla internetten sipariş tuzağı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir kuaför, sosyal medya sayfasından çalışanları için 700 liralık kıyafet satın aldı. Paket geldiğinde kontrol etmeden parayı veren kuaför açtığında çöple karşılaştı.

DHA’nın haberine göre Koza Mahallesi’nde bulunan kadın kuaförünün müdürü, 9 Kasım’da kıyafet satılan sosyal medya sayfasından çalışanları için kapıda ödemeyi taahhüt ederek sipariş verdi. Siparişi, 16 Kasım Salı günü akşam saatlerinde teslim edildi. Parasını alan bu kişi oradan ayrıldıktan sonra paketi açan kuaför çalışanları içinde bez ve poşet buldu.

Yaşananların üzerine kuaförün güvenlik kamerası kaydını alan çalışanlar, görüntüleri SMS mesajı gelen kargo firmasının yetkililerine iletti. Kargo firmasının yetkilisi ise paketi getiren kişinin ‘çalışan olmadığını’ söyledi. Durum üzerine hem kargo firması hem de kuaför çalışanları güvenlik kamerası kayıtlarıyla polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Sipariş verdikleri sayfa engelledi

Kuaför çalışanı Volkan Zaman, güvenlik kamerası kayıtlarını sipariş verdikleri sayfaya mesaj atarak parayı geri istedi. Kıyafet satan sayfanın yöneticisi bir süre sonra kuaför çalışanlarını engelledi.

‘İçinde çöp vardı’

Zaman şunları söyledi: “Genel müdürümüz, işyerinde kullanmamız için sipariş verdi. Bir haftalık bir bekleme sürecimiz oldu. İnternetten üzerinden aldığımız için başka bir firma aracılığıyla geldi. Saat 18:00 sıralarında bir kişi geldi. Ödemesini nakit yaptığımız kargoyu, teslim etti. Kargoyu açtığımız da içinde sadece çöp unsurları vardı.”

Polis ekiplerinin çalışması sürüyor.