Sahte botoks malzemesi operasyonu: 1498 dudak dolgusu ve kırışıklık önleyici aşı ele geçirildi

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen 1498 botoks malzemesini piyasaya sürmeye çalışan iki kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

AA’nın haberine göre güvenlik şube müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yurt dışından kaçak olarak getirdikleri ve kendi imkanlarıyla hijyenik olmayan ortamda ürettikleri botoks malzemelerini piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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Dün Beykoz ilçesindeki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sahte olduğu belirlenen 1498 dudak dolgusu ve kırışıklık önleyici aşı ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.