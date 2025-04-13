Şahap Eraslan: Sanat politiktir

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Bazı psikolojik olayaları en kısa ve vurucu biçimde sanatçılar anlatıyor. ‚mesele esir düşmekte değil,

teslim olmamakta bütün mesele!‘ Nazım Hikmet Sanat, çoğu kez hayatı anlamlandırmaya çalışır. Sanat politiktir. Hayatı nasıl anlamlandırdığımız da son derece politiktir. Sanatçıların çok politik olmaları estetikten taviz gibi anlaşıldı. Bir zaman sonra da sanatçıların kendi politik renklerini göstermeleri ayıplandı. O dönemler yürüyüşlerde (bugün hala) şiir dizleri, roman, öykü cümleleri slogan olarak söylenirdi. Sanatın slogan olmadığı fikri benimsenmeye başlandı.

Sanatçılar sanatçı olmak/kalmak için tövbe etmişçesine sanatlarında politikadan uzak durdular. Zulmü, ölümleri görmezden gelmek sanatsal olgunluk adeta… Sanatçılar, slogancı sanattan kurtulabilmek, aralarına mesafe koyabilmek için politikadan, doğrudan politik söylemden fazlasıyla uzaklaştılar. Oysa bugün sosyal medyaya baktığımızda, sloganların, reklam sözlerinin, aforizmaların vuruculuğunun ve cazibesinin geri döndüğünü, üstelik çoğu zaman bu söylemin apolitik kaldığını görüyoruz. ‚Silgiler silerken silinirler de!‘ Ece Ayhan

Picasso’nun Guernica’sı da böyledir. Acının içinden doğan bir anlatı, kayıtsız kalmanın imkânsız olduğu bir sahnedir. Guernica bir anlatı değil, bir çığlıktır. Soyutlanmış figürler, parçalara ayrılmış bedenler, dehşet içindeki yüzler—hepsi, sadece bireysel bir acıyı değil, toplumsal travmanın görsel karşılığını oluşturur. Tıpkı bir şiirin okur ve şair arasında bir üçüncü alan yaratması gibi, Guernica da izleyiciyle sanatçı arasında bir etkileşim alanı açar. Bakarken kaçamayız, bir mesafe koyamayız; çünkü bu mesafe, savaşın dehşetinde zaten silinmiştir. Sanatın politik olması tam da budur. Acıyı anlatırken onu estetikleştirmeden gösterebilmek, sanatçının en zor sınavlarından biridir. Picasso’nun Guernica’sı, yalnızca İspanya İç Savaşı’nın değil, tüm savaşların, yıkımların ve trajedilerin evrensel bir sembolüdür. Tıpkı trajik bir kahramanın kaderi gibi, tarih de bazen kaçınılmaz bir döngü gibi işler. Ve sanat, bu döngüyü hem kaydetmek hem de ona karşı bir duruş sergilemek için vardır.

Şahap Eraslan’ın yazısı