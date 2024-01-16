Şahan Gökbakar AKP’lilerin İETT’ye ‘kumpas’ını tiye aldı

Komedyen Şahan Gökbakar, AKP’lilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) valilik izniyle kurduğu kumpası sosyal medya hesabından tiye aldı.

Instagram hesabından video paylaşan Şahan, yeni bir tiplemeyle şöyle sordu: “Halbuki biz valilikten bütün şehir için iznimizi almıştık, bizi kim ifşaladı?”

Ne olmuştu?

İstanbul’da bir özel halk otobüsünün şoförüyle anlaşılıp otobüsün bozukmuş gibi gösterildiği, sonra da set kurulup çekim yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Her şey İETT’ye bağlı özel halk otobüsünün denetim sırasında görev yerinden çok uzağında olduğu tespit edilmesiyle başladı. Normalde Beykoz Kavacık bölgesinde çalışan otobüs için sisteme ‘arıza’ bilgisi girilmiş. Sefere çıkmayan otobüs çekim için Eyüpsultan’a gitmiş.

Araç yol kenarına çekildikten sonra çekim ekibi ve malzemeler yerleştirilmiş. Hatta otobüsün bozuk olduğunu göstermek için sis efekti bile kullanılmış.

İBB’nin incelemelerinden sonra şoförün 15 bin lira karşılığında reklam filmi için otobüsü kullandırdığı anlaşılmış ve ruhsatı iptal edilmişti.