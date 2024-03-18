Sağlıklı yaşam sağlıklı dünya! Plogging nedir?

Hem kendi sağlığınız için spor yapıp hem de çevre sağlığı için çöp toplamaya ne dersiniz? Son dönemde tüm dünyada daha sık duyulmaya başlayan ‘plogging’ işte tam anlamıyla bunu yapıyor.

Sağlıklı bir yaşam için aktif kalmanın ve düzenli spor yapmanın önemini iyi biliyoruz. Çevre sağlığı için çevremizi temiz tutmamız ve çöpleri her daim çöp kutusuna atmamız gerektiği bilgisine de sahibiz. O halde bu iki aktiviteyi bir araya getirmek harika bir fikir değil mi?

İsveç dilinde ‘toplamak’ fiiliyle, İngilizcede ‘koşu yapmak’ kelimesinin birleşimiyle ortaya çıkan ‘plogging’ yürüyüş yaparken çöpleri toplamak anlamına geliyor.

Bu akımı yaratan kişi ise Erik Ahlström. İsveç’in kuzeyinde yer alan Are adlı kayak bölgesinde 20 yıl yaşadıktan sonra, Stokholm’e taşınan ve şehrin inanılmaz kirli olduğunu fark eden Ahlström, evden işe gittiği yoldaki çöpleri toplamaya başlıyor. Daha sonra, bu bir aktiviteye dönüşüyor ve insanlar hem yürüyüş yapmak hem de bu esnada şehirdeki çöpleri toplamak için bir araya geliyor. Sonuç olarak, bu toplu etkinliğe ‘plogging’ ismi veriliyor.

Grup halinde veya bireysel olarak da yapılabilen plogging hem dayanışma ruhunu geliştiriyor hem de doğa için bir adım atmamızı sağlıyor. Böylece, çevresel sürdürülebilirlik anlamında da etkili bir tercih yaptığımızı hissettiriyor. Özellikle okullarda yapılan plogging etkinlikleri, çocuklara doğa sevgisini ve çevreyi temiz tutma bilincini aşılamak adına büyük önem taşıyor.

Hem siz sağlıklı kalıyorsunuz hem doğa!

Plogging çevreyi korurken sizin de sağlıklı kalmanıza yardımcı oluyor. Çünkü 30 dakikalık bir plogging ile neredeyse 300 kalori yakabilirsiniz. Tempolu bir yürüyüş eşliğinde topladığınız çöpler için yaptığınız eğilme, çömelme, koşma ve tırmanma gibi hareketler de yağ yakımına ükemmel bir zemin hazırlıyor. Özellikle rampalı ve eğimli yolları seçmek, her çıktığınızda farklı güzergâhları takip etmek, hazır plogging yaparken bir de sağlıklı beslenmeye başlamak bu aktiviteyi çok daha yararlı hale getiriyor.

Üstelik siz yürüyüp, kalori yakarken doğa da daha temiz ve yaşanabilir bir hale geliyor. Çöp kutusu yerine sokağa ya da yeşillik alanlara atılan çöpler tüm canlıların sağlığını olumsuz etkiliyor. Doğaya bırakılan atıkların kaybolması onlarca sene alıyor. Bu nedenle çöplerin geri dönüşüm tesislerinde toplanması da oldukça önemli. Diğer yandan birçok canlı, bu atıklar nedeniyle hayatını kaybediyor ve ekosistem büyük zarar görüyor.

Oysa plogging etkinlikleriyle kısa sürede, büyük bir alan tertemiz olabiliyor. İsveç’te yapılan bir plogging etkinliğinde, 700 çocuk bir araya gelerek sadece 20 dakika içerisinde 1.5 ton çöp toplamayı başardı.

Plogging yapmaya nasıl başlayabilirsiniz?

Hem sağlığınızı hem de çevrenizi korumak için plogging yapmaya başlamak isterseniz, öncelikle hijyeninizi korumalısınız. Bu konuda size yardımcı olacak çöp poşeti, lateks eldiven, dezenfektan ve maske gibi ihtiyacınız olan malzemeleri yanınıza almalısınız.

Tabii ki hareketinizi kısıtlamayacak spor kıyafetler giymek de size fayda sağlayacaktır. Malzemelerinizi taşımanıza yardımcı olacak hafif bir sırt çantası ise plogging yaparken çok işinize yarayabilir.

Eğer çöpleri toplarken; cam, kağıt ve plastik olarak ayrıştırsanız, çöpe atarken de zorluk yaşamazsınız.

Unutmayın, plogging kalabalık yapıldığında çevreye daha fazla yarar sağlayarak motivasyonunuzun artmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle, plogging’e arkadaşlarınızla ya da ailenizle başlamak size iyi gelebilir.

Son olarak tabii ki hijyen! Plogging sonrası kıyafetlerinizi yıkamayı ve duş alıp atıkların kirlerinden kurtulmayı unutmayın.

Sonrasında ise gezegene yararlı bir eylem gerçekleştirmenin iç huzurunun ve bedeni harekete geçirmenin verdiği mutluluğun keyfini çıkarın.