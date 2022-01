Sağlıkçılara ‘Kanınızı akıtacağım’ diyen saldırgana 53 yıla kadar hapis talebi

Annesini götürdüğü hastanede sosyal mesafe uyarısı yapan hemşire, doktor ve güvenlik görevlilerini darp eden, “Sizi öldüreceğim, kanınızı akıtacağım” diyerek tehditler savuran ve tıbbi cihazlara zarar veren Sefa Yusuf Selbi’ye 53 yıla kadar, yardım eden arkadaşına da 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

TBMM’de geçen yıl kabul edilen yasa da sağlıkta şiddeti önlemeye yetmedi. Hemen her gün aciller, poliklinikler, aile sağlığı merkezlerinde hasta ve yakınları tarafından sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulanıyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) yetkilileri şiddet ve şikayetlerin genç doktorları yurt dışına kaçırdığını belirtirken, sadece 2021 yılında 1200’den fazla doktorun yurt dışı başvuruları için TTB’den ‘iyi hal belgesi’ aldığı kaydedilmişti. 3 bine yakın ebe ve hemşirenin de Almanca, İngilizce kurslarına giderek, yurt dışına hazırlık yaptığını bildirilmişti.

Ancak Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre Ankara’da özel bir hastanedeki hemşire ve görevlilere saldıran Sefa Yusuf Selbi hakkında istenen 53 yıllık ceza, bu anlamda bir ‘rekor’ oldu.

Dava dosyasına göre, 28 Kasım 2021 tarihinde Sefa Yusuf Selbi, arkadaşı Süleyman Kıymaz’la birlikte, rahatsızlanan annesini Ankara’da özel bir hastaneye götürdü. Hastanın tedavisine yönelik işlemler sürerken, görevli hemşire, Sefa Yusuf Selbi’yi ‘sosyal mesafeye uyması’ konusunda uyardı. Bu uyarı üzerine Sefa Yusuf Selbi görevli hemşire ile tartışmaya başladı ve küfür ettikten sonra, “Sizi öldürürüm, keserim” diyerek tehdit ve hakaretlerde bulunmaya başladı.

‘Kanınızı akıtacağım’

Tartışmanın büyümesi üzerine Sefa Yusuf Selbi, “Siz benim annemin kanını akıttınız ben de sizin kanınızı akıtacağım” diyerek arkadaşı Süleyman Kıymaz ile birlikte sağlık çalışanlarını darp etti, hastanede bulunan bazı tıbbi cihazlara zarar verdi. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemi an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler polise karşı da direndi.

Sefa Yusuf Selbi ve arkadaşı Süleyman Kıymaz’ın tutuklanmasına karar verilirken, diğer iki şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararına hükmedildi. İki şüpheli yaklaşık bir ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Savcılık, şüpheliler hakkında soruşturmayı tamamlayarak dava açtı. Hazırlanan iddianame, Sefa Yusuf Selbi hakkında ‘yaralama’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘hakaret’, ‘tehdit’, ‘mala zarar verme’ suçlarından 53 yıla kadar, Süleyman Kıymaz hakkında 28 yıl hapis cezası talep edildi. İddianamede diğer iki şüpheli için de ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan dört yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, aralarında doktor, hemşire ve polislerin de bulunduğu sekiz kişi müşteki sıfatıyla yer aldı.