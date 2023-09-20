Sağlık emekçileri iş bırakma eylemleri nedeniyle cezalandırıldı

Sağlık emekçileri, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün önünde toplanarak, fiziki, sözel ve ekonomik şiddeti protesto etti. 1-2 Ağustos’ta anayasal hakları olan iş bırakma eylemi nedeniyle aylık gider ödenekleri ve maaşlarından kesinti yapılan aile hekimleri, sağlık otoritesinden yasalara uymalarını istedi.

İstanbul Tabip Odası, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED ), Hekim Birliği Sendikası, Sosyal ve Sağlık Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri sağlık çalışanlarının maaş ve cari giderlerinde kesinti, sağlıkta ekonomik-fiziki-psikolojik şiddet, artan iş yükü, mobbing ve baskılara ‘dur’ demek için müdürlüğün Çemberlitaş’taki binasının önünde toplandı.

Meslektaşları adına konuşan Birlik ve Dayanışma Sendikası Marmara Birinci Şube Başkanı Dr. Ahmet Tapduk Mehlepçi, bir ay önce aynı nedenlerde, aynı yerde toplandıklarını hatırlatarak şöyle devam etti: “Biz çözüm için çaba beklerken, yaşadığımız yetmezmiş gibi bu müdürlük binasındaki hukuk tanımaz bürokratların şiddetine maruz kaldık. Sağlık çalışanları olarak 1-2 Ağustos’a anayasal hakkımız olan iş bırakma eylemini gerçekleştirdik. Çünkü geçinemiyoruz. Açlık ve yoksulluk sınırı altında bir ücretle çalışıyoruz. Şiddetten bıktık, usandık. Vandalların silahla hastane basmasına, çalışanların bıçaklanmasına, dövülmesine, yaralanmasına, öldürülmesine alışmayacağız. 11 haftalık hamile bir hekimi saçından tutup, hastane koridorlarında sürükleyen zihniyete şefkat gösteren bir bakanlıktan bıktık.”

İki hafta süre verdiler

Aldıkları ücretlerin yüzde 70’inin emekliliklerine yansımadığını söyleyen Mehlepçi, diğer yandan artan iş yükü, baskı ve mobbing ile tükenmişlik sendromu yaşadıklarını anlattı. Uzun zamandır sahada aşılar, aile planlaması araçları eksikliği yaşadıklarını belirten Mehlepçi, “Bunları dile getirip, doğruyu söylediğimiz için soruşturmalarla karşılaşıyoruz. Bakanlık tarafından dava ediliyoruz” dedi.

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’na göre, cari giderlerde damga vergisi hariç hiçbir kesintiye gidilemez ibaresinin yer almasına rağmen İl Sağlık Müdürlüğünün bunu bilerek ve isteyerek ihlal ettiğini anlatan Mehlepçi, şunları söyledi: “İl Sağlık Müdürlüğü cari ödemelerde kesintiye gitti. Bununla yetinmedi maaşlarımızda kesinti yaptı. Daha önce de başka illerde benzeri şekilde bu hukuksuz yola tevessül edilmiş, mahkeme kapılarından geri dönülmüştü.

Hukuksuzluk 15 gün içinde çözülmezse (geri ödenmezse), sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Burada tüm sorumluları uyarıyoruz. Şiddetten bunalmış sağlık çalışanlarına bir de ekonomik şiddet uygulamayın.”