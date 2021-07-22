Sağlık bakanından ‘vaka artışı’ uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının artabileceği uyarısı yaparken, aşıların ertelenmemesini istedi.

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Son haftalarda vaka sayıları giderek artıyor. Temmuz ayının başından beri 4 bin 500-6 bin 500 bandında seyreden vaka sayıları, geçen hafta 7 binin üstüne çıkmıştı. Son iki gündür de 8 binin üzerindeydi. Bugün ise 10 bine yaklaştı.

Koca, Twitter’dan şunları kaydetti: “Yüzde 63’ümüz en az bir doz aşımızı olduk. Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık. ZAYIF NOKTAMIZ, salgınla mücadelenin kuralları konusunda yorulmuş olmamız ve bazılarımızın aşıyı ertelemesidir. Kurallarla, aşıyla kontrolü ele alalım.

Vaka sayılarının 1 gün, birkaç gün içinde düşmediğini deneyimlerimizle biliyoruz. Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız. Sonraki günleri uyacağımız kurallar, yaptıracağımız aşılar belirleyecek. Almak istediğimiz sonuca göre hareket edelim. Kararlı davranalım.”