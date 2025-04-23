Sağlık bakanı yaralılar hakkında bilgi verdi: Toplam 236 vatandaşımız etkilendi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul’da meydana gelen 6,2’lik depremde yaralananlar hakkında şu açıklamayı yaptı: “Düşme, atlama veya yıkım korkusundan panik atak geçiren, toplam etkilenen 236 vatandaşımız oldu.”

Ortada Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu. Fotoğraf: AA

Bugün 12:13’ten itibaren Marmara Denizi’nde en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana gelmişti.

Memişoğlu basın açıklamasında şu bilgileri verdi:

“Depremden etkilenen birincil yaralanma olmadı ancak ikincil olarak düşme, atlama veya yıkım korkusundan panik atak geçiren, toplam etkilenen 236 vatandaşımız oldu. Bunların 173 tanesi İstanbul’da. 24 tanesi Tekirdağ ve Sakarya’da. İki tanesi Yalova’da üç tanesi de Bursa’da. Hepsinin durumu iyi, tedavileri sürüyor.”