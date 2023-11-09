Sağlık Bakanı Koca: Gazze’deki kanser hastası çocuklar Türkiye’ye getirilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrailli mevkidaşıyla görüştüğünü ve Gazze’deki kanser hastası çocukların Türkiye’ye getirileceğini söyledi.

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Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Koca, sivillerin hedef alındığı ablukadaki Gazze’de kanser hastası çocuklar için harekete geçtiklerini söyledi:

“İsrail sağlık bakanıyla görüştüm. Çocuklar konusundaki hassasiyeti ifade ettim. Bu durumun inkar edilecek hiçbir yanı yok. Kendisi de haklı olduğumuzu ifade etti. Hastaların Türkiye’ye güvenli sevki için mutabık kaldık. En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiye’ye getirmeye başlayacağız.”