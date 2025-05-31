Sacide Özlem: Meal yanlış anlam vermeye de açık bir çalışmadır ama bu bir kurumun tüm mealler üstünde yetki sahibi olmasını gerektirmez

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Meal yapma, bir anlamlandırma çalışması olduğu için bilerek veya bilmeyerek yanlış anlam vermeye de açık bir çalışmadır ancak bunun böyle olması, bir kurumun tüm mealler üzerinde denetleyici ve yasaklayıcı yetki sahibi olmasını gerektirmez; çünkü en basit mantıkla bile düşünülse, aslı ortada olan bir kitap, üstelik ilahî bir kitap, sadece o kitaba özgü sözlükleri olan bir kitap, kitabın ana dilini bilenlerin aramızda yaşadığı bir kitap nasıl ve nereye kadar yanlış anlamlandırılabilir ki!

“Yanlış hesap Bağdat’tan döner” diye güzel bir atasözü vardır, yanlış anlamlandırmalar da bir şekilde dini bütün halkın vicdanında yer bulmaz ve sadece anlamlandıranın ve belki de çevresindeki küçük bir grup insanın kabulü olarak kalır. Bundan korkuluyorsa, korkulmasının anlamı yoktur çünkü yaşam kitabımızın kendisi, bizatihi her türlü dinî düşünceye özgürlük verildiğini anlatır.

Tabi bu örnek teşbihte hata olmaz misali bir örnek çünkü meal yazarları böyle bir isyan içinde değiller. Muhtemelen her biri kendi imanını ispatlamanın derdinde birer kul ve meallendirne yaparken de yaşadıkları hayatın içinden edindikleri birikim ve tecrübeleri yansıtıyorlar metne ister istemez. Bu yansıtmalarda hatalar varsa da onları düzeltmenin yolu yasaklamak, yok etmeye çalışmak vb değildir. Akademik sahada ispatlarsınız hatalar ve yanlışlar varsa, toplumda fikrî olarak mücadele edersiniz. Zaten kimin meallendirmesi doğruysa toplumun vicdanında o yer tutacak, diğerleri silinip gidecektir çünkü hak gelince batıl zail olur (yok olur) gider.

Sacide Özlem’in yazısı