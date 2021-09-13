Saç ekimi sırasında yaşamını yitirdi

İtalya’da kuaförlük yapan İbrahim Gül (28), İstanbul’da özel bir hastanede saç ekimi yaptırdığı sırada yaşamını yitirdi. Hastaneden açıklama gelmezken, işlemi yapan doktorun tutuklandığı, olay polis kayıtlarına ‘şüpheli ölüm’ olarak geçtiği bildirildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Evli ve bir çocuk babası İbrahim Gül, kuaförlük yapmak için üç yıl önce İtalya’ya gitmişti. Geçen hafta saç ektirmek ve dükkanına malzeme almak için İstanbul’a geldi. Cumartesi günü, saç ektirme operasyonu için Bağcılar ilçesi Barbaros Mahallesi’ndeki Medicine Hastanesi’ne gitti. Ancak saç ektirme operasyonu sırasında fenalaşarak yaşamını yitirdi.

İtalya’da bulunan eşi Leyla Gül’ü arayan hastane görevlileri, İbrahim Gül’in operasyondan önce kalp krizi geçirdiğini söyledi. Eşinin haber vermesi üzerine hastaneye İbrahim Gül’ün meslek öğretmeni Dilek Özbek gitti. Özbek, hastane yetkililerinden İbrahim Gül’ün hayatını kaybettiğini öğrendi. İbrahim Gül’ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

‘İnanmıyorum’

Haberi alan İbrahim Gül’ün yakınları da Şanlıurfa ve İtalya’dan İstanbul’a geldi. Şanlıurfa’dan İstanbul’a gelen İbrahim Gül’ün ağabeyi Ramazan Gül, “Kalp krizi geçirdiğine inanmıyorum. Biz tam olarak bilmiyoruz ama yanlış tedavi mi uyguladılar, öyle tahmin ediyoruz” dedi.

İbrahim Gül’ün dayısı Ahmet Yiğit ise şöyle konuştu: “Hastaneye saat 8’de geliyor ve tahminimizce 9’da ameliyata alınıyor ama ameliyatın ne kadar sürdüğünü bilmiyoruz. Ameliyat esnasında vefat ediyor ancak bu vefatın nedeni nedir, ameliyat olup olamayacağına dair ön tahliller yapıldı mı? Biz bunun soruşturulmasını istiyoruz. Bu saat 09:00’da ameliyata giriyor, saat 11.00’de vefat ediyor. Bize vefat ettiğini söylemiyorlar. Ben Halfeti’den geldim, burada söylediler. Yetkililer de diyor ki, bize saat 15:00 gibi söylediler. ‘Bize de hastanız yoğun bakımda, acilen gelin’ dediler. Halbuki hastamız vefat etmiş. Vefat ettikten sonra polise bildiriliyor, hemen bildirilmiyor.”

Doktor tutuklandı

Harekete geçen polis, saç ekimini yapan doktor Mehmet Albayrak’ı gözaltına aldı. Dr. Albayrak ifadesinde şunları söyledi: “Saç ekim işlemi sırasında bir göğüs ağrısı şikayetinden söz edince biz işlemi derhal durdurduk. Emin olmamakla birlikte dört-beş saat sonrasında hastanın eks olduğu bilgisi geldi. Müdahale eden hekimlerden anladığım kadarıyla kalp krizi sebebiyle hastanın kaybedildiği bilgisi geldi.” Dr. Albayrak sorgusunun ardından ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçlamasıyla tutuklandı.

Medicine Hastanesi’nden henüz resmi açıklama yapılmadı. Hastanenin idari işler müdürü, “Hastanenin başhekimi Dr. Çağrı Serdar Elgörmüş Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı rapordan sonra kesin bir şey diyebileceğini şu an için bir açıklama yapmayacağını söyledi” dedi.

‘Manzarayı unutamıyorum’

İbrahim Gül’ün cansız bedenini morgda ilk gören Dilek Özbek, “Morgda gördüğüm manzarayı unutamıyorum. Kefeni kanlar içindeydi. Keşke yanında olsaydım ameliyat olduğunda. Bu şekilde tahmin edemedik, çünkü basit bir saç ekimi ameliyatıydı” ifadelerini kullandı.