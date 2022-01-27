Saç ekimi sırasında ölüm: Doktor ve teknikerlere beraat

İstanbul’da özel bir hastanede, hastanın saç ekimi yaptırdığı sırada yaşamını yitirmesine ilişkin davada başhekim, doktor ve iki anestezi teknikerinin ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan beraatine karar verildi.

İtalya’da kuaförlük yapan 28 yaşındaki İbrahim Gül, geçen yıl saç ektirmek için gitti Bağcılar’daki Medicine Hastanesi’nde operasyon sırasında hayatını kaybetmişti.

AA’nın haberine göre Bakırköy 10. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanıklar hakkında hazırlanan adli tıp kurumu raporunda ölümün ‘akut koroner sendrom’ sonucu meydana geldiğinin ifade edildiğini aktararak sanıkların eylemi ile Gül’ün ölümü arasında illiyet bağının bulunmadığını bildirdi.

Taksirle işlenen suçlarda illiyet bağının ve kusurun mevcudiyetinin arandığı kaydedilen mütalaada, sanıklara yüklenecek bir kusurun olmadığı anlaşıldığından beraat talep edildi.

Mahkeme de sanıkların ayrı ayrı beraatine karar verdi.

İddianamede kusurlu olduklarına dair delliler sayılmıştı

İddianamede altışar yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Bakırköy başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Ekim 2021’de İbrahim Gül’ün saç ekimi için hastaneye gittiği, doktor sanık Mehmet Albayrak’ın sorumluluğundaki anestezi teknikerleri sanıklar Şehnaz Çelebi ve Evin Baykuşak tarafından ense kısmından saç kökleri alındıktan sonra başının ön kısmına saç ekimine başlanmadan önce Gül’ün kalp krizi geçirdiği anlatılmıştı. Sonrasında mavi kod verildiği, CPR işlemi yapılarak hastanın kalp ritminin geri gelmesinin sağlandığı aktarılan iddianamede, Gül’ün anjiyoya alınarak kalp damarına stent takıldığı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Gül’ün ‘akut koroner sendrom’ sonucu hayatını kaybettiğine ilişkin rapora da yer verilen iddianamede, şu tespitler yapılmıştı: “Soruşturma kapsamında alınan sanık ve tanık ifadeleri ile Adli Tıp Kurumu raporu birlikte değerlendirildiğinde sanık Mehmet Albayrak’ın kendisine saç ekimi işlemi için gelen hastaya yapılan operasyona bizzat katılmayarak sorumluluğundaki anestezi teknikerleri sanıklar Evin Baykuşak ve Şehnaz Çelebi’ye uygulanması gereken dozu ve uygulanış şeklinin ne olduğu yönünde talimatta bulunmadan lokal anestezi ile diğer işlemleri yaptırması ve işlemlere ait tıbbi belge düzenlenmemesinin eksik olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle hastaya saç ekimi sırasında yapılan işlemlerle ölüm nedeni arasında illiyet bağı olup olmadığı hususunda kesin değerlendirme yapılamaması sanık doktor ve anestezi teknikerlerinin eylemleri yönünden şüpheyi ortadan kaldırmamıştır. Hastane başhekimi sanık Çağrı Serdar Elgörüş de saç ekimi işlemleri yapılmayan hastane bölümünde SGK kaydı olmayan tekniker ve asistanlar tarafından kayıt dışı hasta kabul edilerek işlem yapılması nedeniyle denetim görevini yerine getirmemiştir. Sanıkların eylemleri ve neticesinde gerçekleştiği şüphesi bulunan İbrahim Gül’ün ölüm olayında sanıkların kusurlu olduğu mevcut deliller ile tüm evrak kapsamında anlaşılmaktadır.”