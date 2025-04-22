Sabri Arpaç: İklim Kanunu, karbon ticareti düzenlemesidir

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İklim Kanunu Teklifi’nin Meclis Genel Kurulu’nda ilk 4 maddesi kabul edilmişti. 15 Nisan’da görüşmelere devam edilecekti. Yasa teklifinin, muhalif partilerin ve sivil toplum örgütlerinin etkili direnci ile komisyonlarda yeniden revize edilerek Meclis’e getirilmesi bekleniyor. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı yasanın asıl amacının iklim yasası olmadığını özlü bir şekilde şöyle açıklamıştı: ‘’İklim Kanunu aslında Meclis’e hiç gelmedi… Komisyona gönderilen kanun, bir ticaret kanunuydu. Karbon piyasalarıyla, Emisyon Ticaret Sistemi gibi piyasa araçlarıyla iklim krizini çözebileceğimizi sanmak saflıktır. Karbon ticaretiyle bunu yapamazsınız. Diğer ülkelerdeki Emisyon Ticaret Sistemlerinin beklenen azaltmayı sağlamadığını görmek zorundasınız. Peki, sözde İklim Kanunu’nun amacı neydi? Mehmet Şimşek, ‘Sürdürülebilirlik finansmanının dünyada 2032 yılında 31 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. Henüz arzuladığımız payı alamıyoruz’ demişti. Mehmet Bey, piyasalara ‘Bakın, İklim Kanunumuz bile var’ diyecekti...”

Düzenleme ile ilgili eksiklikleri ve yapılan eleştirileri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. Muhalefet partileri ve iklim aktivistleri ile Sivil Toplum Kuruluşları (STK) itirazları: -İklim değişikliğiyle mücadeleden çok emisyon ticareti ön plana alınmış, “karbon piyasası düzenlemesi” olduğu, fosil yakıt kullanımını azaltmadığı gibi, çevresel koruma açısından yetersiz olduğu, ​-Düzenleme sürecinde sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine başvurulmadığı bu nedenle de şeffaflığa önem verilmediği, ​-İklim değişikliğinin halk sağlığı üzerindeki etkilerine karşı yeterli düzenlemeler içermediği, hava kirliliği ve iklim kaynaklı sağlık risklerine karşı önlemlerin yetersiz olduğu, -Su kaynaklarının etkin yönetimi ve iklim değişikliğine karşı dirençli tarım uygulamalarının teşviki yer alacağı öngörülürken, bireysel su kullanım haklarına el konulacağı…

Getirilmekte olan düzenleme karbon ticareti düzenlemesidir. İdari para cezaları ile halkı cezalandırmaktan başka bir şey değildir.

Sabri Arpaç’ın yazısı



