Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ek uçuş iptalleri

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda yarınki uçuşların yüzde 15’i daha iptal edildi. Dün de yüzde 30’u iptal edilmişti. 23 Şubat’taki uçuşların yüzde 10’u da iptal.

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Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin (MADKOM) bugünkü toplantısından şu açıklamayı yaptı:

“Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 21 Şubat tarihi için daha önceden yapılmış olan uçuş iptallerine ilave olarak kalan uçuşların yüzde 15’i ve 23 Şubat’taki uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir.”

Yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri istendi.

Dün de kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Şubat’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuşların yüzde 30’u iptal edilmişti.