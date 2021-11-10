Sabancı Holding’den hisse geri alım programı

Sabancı Holding 1,75 milyar lira tutarında hisse geri alım programı başlattı.

Şirket, KAP’ta yayınladığı açıklamaya göre azami 102 milyon lira nominal değerde, yani sermayesinin yaklaşık yüzde 5’i kadar hissesini geri alacak.

Geri alım, Sabancı Holding hisselerinin piyasa değeri ile hisse başına net aktif değeri arasındaki iskontonun azaltılmasını hedefliyor.

Şirketin açıklaması şöyle:

“Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 09.11.2021 tarihli toplantısında;

SAHOL pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi, böylelikle SAHOL paylarının makul değerine kavuşturularak net aktif değer iskontosunun azaltılması, pay sahiplerine daha cazip uzun vadeli bir yatırım imkanı sunulması amacıyla;

– Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları çerçevesinde pay geri alımı yapılmasına,

– Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %5’ini temsil eden 102.000.000 TL nominal değere sahip 10.200.000.000 adet paya kadar geri alım yapılmasına,

– Geri alım işlemi için ayrılan fonun azami 1.750.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine,

– Geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına, karar verilmiştir.”