Sabah’ın haber koordinatörüne göre Ankara’da devlete operasyon çekiliyor

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, “Ankara’nın göbeğinde devlete yine operasyon çekiliyor” dedi.

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Dört polis müdürünün tutuklu organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın avukatıyla görüştüğü öne sürülmüştü.

İçişleri Bakanlığı bugün söz konusu iddianın açıklığa kavuşturulması için üst düzey üst düzey üç emniyetçinin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

ANKA’nın haberine göre isimlerden ikisi Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürü Şevket Demircan.

İktidar yanlısı medyanın amiral gemisi Sabah gazetesinin haber koordinatörü Abdurrahman Şimşek, X hesabından haberi şöyle yorumladı:

“Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şubeden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner İle Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan evet açığa alındı.

Peki bu emniyet müdürleri AK Partili bakanlara neden kumpas kurmak istedi?

Üç emniyet müdürü, durup dururken mi hadi AK Parti’ye kumpas kuralım mı dediler!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Adalet Bakanları Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül, AK Parti Milletvekili Mücahit Arslan ve İşadamı Sadık Soylu’yu soruşturmaya neden dahil etmek istediler!

Asıl soru şu: AK Partili üst düzey bu isimlere kumpas kurulma talimatını kim verdi?

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç mi? Yoksa FETÖ MÜ?

Ankara Emniyet Müdürlüğü içinde üst düzey üç emniyetçi tarafından AK Parti’ye 17-25 Aralık benzeri bir emniyet kumpası kurulmak istendi.

İçişleri Bakanlığı, derhal tüm sorumluları hızlıca tespit edip görevden almalı!

AK Partili bakanlara kurulmak istenen bu kumpasın ana hedefi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır…

Uyanın artık!

Ankara’nın göbeğinde devlete yine operasyon çekiliyor.”