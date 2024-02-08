Saadet zinciri operasyonu: 27 gözaltı

Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla aranan Sedat Ocakçı ve eşi yakalandı.

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İzmir’de borsa ve kripto para piyasasında çok sayıda kişinin dolandırılması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Şüphelilerden 26’sı gözaltına alınmıştı Dört şüpheli de aranıyordu.

Son olarak yurt dışına çıkmaya hazırlandığı sanılan işadamı Sedat Ocakçı ve eşi S.O. Adana’da yakalandı. İkili İzmir’e götürüldü.

Dron fabrikası

Şikayetçi 30 kişinin toplam 23 milyon lira dolandırıldığı tahmin ediliyor.

Zanlıların borsa ve kripto piyasasında para kazandırma ve dron fabrikası kurarak kar payı dağıtma vaadiyle yaklaşık 2 bin 500 kişiden 2,5 milyar lira topladığı öne sürülüyor.

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde Ocakçı’ya ait holding binası, Harmandalı Mahallesi’ndeki danışmanlık şirketi ve bir inşaat şirketi aranmış, holding binasının yaklaşık bir hafta önce boşaltıldığı, bina girişine kiralık ilanı asıldığı görülmüştü.