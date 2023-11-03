Saadet ve Gelecek, ‘Gazze’ye’ diye yola çıkıp Mısır’a gidecek

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, ‘Gazze’ye gidiyoruz‘ başlığıyla yayımladıkları açıklamada ‘yapılan yardımları desteklemek için’ Mısır’a gideceklerini duyurdu.

Partilerin X’ten paylaştığı duyuru.

Hamas’ın İsrail’e 7 Ekim’de başlattığı kapsamlı saldırı sonucunda bölgede tansiyon yükselmiş, İsrail Gazze’ye girişleri tamamen kapatmıştı. Daha sonrasında Mısır-Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı açılarak yardımların bölgeye girmesi sağlanmıştı.

Partilerin sosyal medya hesaplarından paylaşılan ‘Gazze’ye gidiyoruz’ başlıklık duyuruya göre iki partinin temsilcileri, yardımları desteklemek ve incelemek için Mısır’a gidiyor.

Mısır’a giden heyette şu isimler yer alıyor:

Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün