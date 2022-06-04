Saadet Partisi’nden ‘insanca yaşam’ manifestosu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin ‘insanca yaşam manifestosu’nu açıkladı.

Karamollaoğlu, “Biz gardiyan değil garson devlet anlayışıyla devleti asli vazifesine uygun bir şekilde yöneteceğiz. Hiç kimsenin kursağında bir başkasının ekmeği olmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

#İnsancaYaşam Manifestosu



Kararlıyız, inanıyoruz ve başaracağız!

20 yılda biriken tüm problemleri hızlıca çözecek, kısa zamanda insanımızın yüzünü güldürecek hamleleri gerçekleştireceğiz. pic.twitter.com/x6UpWN6hCs — Saadet Partisi #İnsancaYaşam (@SaadetPartisi) June 4, 2022

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin AFİTAB Kültür Merkezi’nde düzenlenen il başkanları ve il müfettişleri toplantısında konuştu. Burada partisinin ‘insanca yaşam manifestosu’nu kamuoyu ile paylaştı.

Karamollaoğlu konuşmasında hak ve özgürlüklerin anayasada ya da yasalarda yer almasını değil, hayatın içinde var olmasını, insanlar tarafından bizatihi kullanılmasını önemsediklerini belirtti.

Karamollaoğlu ayrıca her üç gençten birinin işsiz olduğunu, yıllarca alınteri dökmüş emeklilerin de 2-3 bin lira ile geçinmeye çalıştığını belirtti. Mevcut düzene razı olmadıklarını ve insanca yaşamı hedeflediklerini belirten muhalefet lideri, devletin adaleti ve insani değerleri hakim kılma mekanizması olduğunu vurguladı.

Konuşmasında adalet konusunun üzerinde sıkça duran Karamollaoğlu, “Adalet, insanı yaşatan, onuru koruyan, hakkı ve hukuku gözeten iradenin, kararın ve kuralın geçerli ve esas olmasıdır. Her şeyin yerli yerinde, olması gerektiği gibi olmasıdır. Özgürlük, insanı yaşatmayı hedefliyor, insanca yaşamayı sağlıyorsa sahicidir. Yasaklar ve sınırlamalar, ancak insanı ve insanlığı koruduğunda mazur görülebilir” dedi.

Karamollaoğlu’nun açıkladığı ‘insanca yaşam manifestosu’nda şu ifadelere yer verildi:

İktidara geldiğimizde, vatandaşlarımız tarafından yetkiyi aldığımızda;