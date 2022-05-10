Rusya’nın saldırılarını ‘soykırım’ olarak tanıyan ilk parlamento kararı

Litvanya Parlamentosu, oy birliğiyle aldığı kararla Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşı ‘soykırım’ olarak tanıdı.

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Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonu’nun (LRT) haberine göre parlamentoda 128 oyla kabul edilen kararda, Rusya’nın Buça, İrpin, Mariupol, Borodyanka ve Hostomel başta olmak üzere Ukrayna topraklarında ‘toplu savaş suçu’ işlediği vurgulandı.

Kararda, uluslararası toplumun, Rusya’nın işlediği suçları soruşturmak için ‘özel bir uluslararası ceza mahkemesi’ kurması gerektiğine vurgu yapıldı. Ayrıca, “Askeri güçleri kasıtlı ve sistematik şekilde sivil unsurları hedef alan Rusya Federasyonu, terörü destekleyen ve uygulayan bir devlettir” ifadelerine yer verildi.

Biden’dan ‘soykırım’ suçlaması

Rusya’ya karşı ağır yaptırımlarda başı çeken ABD’nin başkanı Joe Biden da geçen ayki bir açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Ukrayna’da ‘soykırım’dan sorumlu tutmuştu. Daha önce başkent Kiev’in Buça kasabasındaki katliamı ‘savaş suçu’ olarak nitelendiren Biden, bu açıklamasıyla Rusya’nın Ukrayna’daki eylemleri için ilk kez ‘soykırım’ ifadesini kullanmıştı.

Bununla birlikte, Biden’ın açıklaması uluslararası hukuk açısından bağlayıcı bir nitelik taşımıyordu.

Böylelikle Litvanya Parlamentosu, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşı ‘soykırım’ olarak tanıyan ilk resmi kararı aldı.