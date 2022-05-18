Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, Londra borsasından çıkıyor

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, Londra borsasından çıkma planını açıkladı.

Rus bankası, mevduat makbuzlarının dolaşımını durdurma niyetini Londra borsasına ilettiğini belirtti.

Açıklamada, bankaya ait mevduat makbuzlarının, Sberbank’a ait hisselerle 30 gün içerisinde bire dört oranında değiştirilebileceği belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Britanya dahil Batılı ülkeler, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Sberbank dahil çok sayıda Rus bankasını yaptırım listesine almıştı. Rus oligarkları ve şirketleri hedef alan birçok yaptırım paketi devreye sokulmuştu.