Rusya’daki maden faciasında en az 52 kişi hayatını kaybetti

Rusya’nın Sibirya bölgesinde dün bir kömür madeninde yaşanan gaz kaçağında kurtarma ekibinden altı kişi dahil en az 52 kişi hayatını kaybetti.

Rus ajanslarında yer alan haberlere göre olay, Rusya’da Sovyet döneminden beri meydana gelen en kötü maden facialarından biri niteliğinde.

Bölgenin soruşturma komitesi, Listvyazhnaya maden müdürü ve yardımcısı dahil olmak üzere üç kişinin güvenlik kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle tutuklandığını açıkladı.

Komite havalandırma kuyusunun gazla dolarak madencilerin boğulmasına yol açtığını belirtti.

Rusya devlet televizyonunda yer alan habere göre, savcılar madende metan patlaması yaşandığını düşünüyor.

Madenin yer aldığı kömür üretim bölgesi Kemerovo, Moskova’nın 3 bin 500 km doğusunda. Kemerovo’da daha önce de pek çok ölümcül maden kazası meydana geldi.