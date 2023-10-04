Rusya’da canlı yayında savaş protestosu yapan gazeteciye hapis cezası

“Savaşı durdurun” ve “Size yalan söylüyorlar” yazılı pankartla haber yayınına katılarak dünyanın dikkatini çeken eski Rus televizyon muhabiri Marina Ovsyannikova, gıyaben sekiz buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: BBC (Arşiv)

Ovsyannikova, Rusya’nın Ukrayna’yı 24 Şubat 2022’de işgal etmesinden kısa bir süre sonra canlı yayında pankart açarak savaşı protesto etmişti.

Bu olaydan sonra gazeteci gözaltına alınmış ve 30 bin ruble (301 dolar) para cezasına çarptırılmıştı. Daha sonra ev hapsine çarptırılan Ovsyannikova, bir Avrupa ülkesine kaçtı. Gazetecinin şu an nerede olduğu bilinmiyor.

Geçen sene bu zamanlardaysa Ovsyannikova hakkında yeniden dava açıldı.

Reuters’ın aktardığına göre dava, Ukrayna’nın işgalinden kısa bir süre sonra çıkarılan; silahlı kuvvetleri ‘itibarsızlaştırmayı’ ve onlar hakkında ‘yanlış bilgi yaymayı’ suç haline getiren yasalar uyarınca açıldı.

Gıyabında süren davada Ovsyannikova’ya sekiz buçuk yıl hapis cezası verildi.

Rusya’da canlı yayında savaş protestosu