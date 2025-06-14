Rusya ve Ukrayna arasında esir takası: Ağır hasta askerler ülkesine gönderildi

Rusya ve Ukrayna arasında ağır hasta ve yaralı esir askerler için takas yapıldı.

Fotoğraf: X/ @ZelenskyyUa

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında iki ülkenin İstanbul’da yaptığı anlaşma kapsamında esir takası yapıldığını duyurdu. Rusya, Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan bir grup Rus esir askerinin geri alındığını açıkladı.

Bunun karşılığında da Rusya, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu bir grup esir askerin Kiev’e verdi.

Kaç askerin ülkesine gönderildiği hakkındaysa bilgi verilmedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram’dan yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

“İnsanlarımızı Rus esaretinden kurtarmaya devam ediyoruz. Bu, bir hafta içerisinde dördüncü esir takasıdır. Ukrayna’ya bugün geri dönen insanlar arasında 2022’den beri esaret altında olan çok sayıda kişi var. Silahlı kuvvetler, ulusal muhafızlar, devlet sınır servisi ve devlet özel ulaştırma servisi askerleri. Tüm Ukraynalı esirlerin serbest kalması için çalışmaya devam ediyoruz.”

Ne olmuştu?

Türkiye 2 Haziran’da Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmış, varılan anlaşma sonucunda 6 bin Ukraynalı askerin dondurulan cesetlerinin ve ağır hasta-yaralı esir askerlerin takasına karar verilmişti. 25 yaş altı esir askerlerin de takas edileceği belirtilmişti.

9,10 ve 12 Haziran’da üç kez esir takası yapılmıştı.

Ukrayna, savaşta ölen 1212 Ukraynalı askerin cenazesinin Rusya’dan teslim alındığını dün duyurmuştu. Rusya da buna karşılık Rus Silahlı Kuvvetleri mensubu 27 asker cenazesinin iade edildiğini açıklamıştı.