Rusya: Ukrayna ordusunun saldırısında bir kişi öldü

Rusya’nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Gladkov, Telegram’dan Belgorod bölgesindeki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki durumun kötüleştiğini, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bölgeye gece saatlerinde topçu saldırıları düzenlediğini kaydeden Gladkov, “Şebekino kentindeki geçici tahliye merkezine yapılan saldırı sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı” dedi.

Gladkov, bölgenin diğer kentlerine de saldırılar düzenlendiğini ve birçok binanın hasar gördüğünü aktardı.

Rusya’nın Belgorod bölgesine yönelik zaman zaman topçular ve İHA’larla saldırı düzenleniyor.

Geçen hafta da Ukrayna ordusuna bağlı sabotaj grubunun bölgeye girdiği ve bu gruba karşı operasyon düzenlendiği bildirilmişti.