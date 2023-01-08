Rusya: Füze saldırısında 600 Ukraynalı asker öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Kramatorsk’a düzenledikleri füze saldırılarında 600’den fazla Ukrayna askerinin öldüğünü bildirdi.
Rusya’nın 24 Şubat 2022’de Ukrayna’ya yönelik başlattığı işgal sürüyor. Batı’nın karşı çıktığı harekat devam ederken ağır yaptırımlara Rusya da karşılık veriyor.
Ukrayna ve Rusya arasındaki şiddetli çatışmalarda hayatını kaybeden asker ve sivillerinde sayısı artıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk’a düzenlenen füze saldırılarında 600’den fazla Ukrayna askerinin öldüğü bildirildi.