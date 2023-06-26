Rusya dışişleri bakanı: Wagner, Mali ve Orta Afrika’daki operasyonlarına devam edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Wagner’in Mali ve Orta Afrika’daki operasyonlarına devam edeceğini bildirdi.
AFP’nin aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Wagner’in Mali ve Orta Afrika’daki operasyonlarına devam edeceğini belirtti. Lavrov ayrıca, Wagner isyanının Rusya’nın, dost ve müttfekilerle olan ilişkisini etkileyemeyeceğini dile getirdi.
Wagner’in Rus yönetimine isyanı
23 Haziran gecesi, özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner’e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna’yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.
Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), ‘silahlı isyan’ suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner’in isyanını ‘vatana ihanet’ olarak nitelendirmişti.
Prigojin, Moskova’ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimiyse ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.
Prigojin’in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Rusya’da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.
Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin’e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, “Prigojin, Belarus’a gidecek” demişti.