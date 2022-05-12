Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Avrupa’da savaş istemiyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin “Avrupa’da savaş istemediğini” söyledi.

Russia Today’in (RT) internet sitesinde yayımlanan habere göre, Lavrov, resmi ziyaret kapsamında geldiği Umman’da Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede ikili, 24 Şubat’ta Moskova’nın askeri müdahalesinin ardından patlak veren Ukrayna krizinin yansımalarını ele aldı.

Burada Lavrov, “Avrupa’da savaş istemiyoruz. Ancak Rusya’yı yenilgiye uğratmanın gerekliliğinden bahseden Batı’dır” dedi.