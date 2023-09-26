Rusya, BM İnsan Hakları Konseyi’ne yeniden katılmak istiyor

Rusya, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’ne yeniden katılmaya çalışıyor.
Ukrayna’yı Şubat 2022’de işgal eden Rusya, birçok uluslararası kurum ve kuruluştan çıkartılmıştı. Bunlardan biri de BM İnsan Hakları Konseyi. Rusya, konseyden Nisan 2022’de ihraç edilmişti. Şimdiyse Rusya, konseye yeniden girmeye çalışıyor.
Britanya menşeili medya kuruluşu BBC, Rus diplomatların BM üyelerine dağıttı bir belgenin kopyasını ele geçirdi.
BBC’nin aktardığına göre belgede Rusya’nın insan hakları sorunlarına ‘yeterli çözümler’ bulacağı vaat edilirken üye devletlerden destek istendi.
Rusya’nın konseye yeniden girip giremeyeceğiyle ilgili oylama önümüzde ay düzenlenecek.
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