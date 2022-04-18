Rus güçlerinden Lviv’e füze saldırısı: Altı kişi öldü

Rus güçlerinin Ukrayna’nın Lviv kentine düzenlediği füze saldırısında altı kişinin yaşamını yitirdiği, sekiz kişinin yaralandığı bildirildi.
Ukrayna’nın batısı ve güneydoğusundaki Lviv ve Dnipro şehirlerinde yetkililer, pazartesi sabahı çok sayıda patlama meydana geldiğini açıkladı. Reuters muhabiriyse başkent Kiev’de de patlama duyulduğunu söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak da Twitter hesabından, “Lviv’in sivil altyapısına aynı anda beş güçlü füze saldırısı yapıldığını” duyurdu.
Lviv Valisi Maksim Kozicki, Rus ordusunun füze saldırısında altı kişinin öldüğünü, sekiz kişinin yaralandığını bildirdi.
Kozicki, Telegram’da “Füzelerden üçü askeri altyapı tesislerine biri lastik atölyesine isabet etti. Saldırılar nedeniyle yangınlar çıktı. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor. İsabet alan yerler büyük hasar gördü. Yaralılardan biri çocuk” dedi.
Lviv, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin başlangıcından bu yana en az hasar gören şehirlerden biriydi.